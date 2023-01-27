Все идет к тому, что комиссия за прием платежей банка полностью ляжет на плечи горожан. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Челябинцы массово жалуются на комиссии при оплате ЖКХ. Новые поправки, которые в 2020 году запретили включать размер комиссии платеж и должны были защищать людей от двойных начислений, привели к тому, что обязанность оплачивать услуги банков при проведении платежа теперь лежит на плечах самих плательщиков. Сначала свет, отопление и горячая вода, потом мусор, затем газ, а теперь – услуги управляющих компаний через приложение Сбербанка.

— Я всегда оплачивала услуги УК «Территория» через Сбербанк онлайн по QR-коду, а в этом месяце с меня взяли комиссию: с 1,7 тыс. рублей — 17 рублей, — возмущается челябинка Галина. — За одно — комиссия, за другое. И так тарифы выросли, еще и доплата.

В УК «Территория» подтвердили, что при оплате по QR-коду берется комиссия 1%. Без комиссии оплатить услуги можно через систему «Город» или InvestPay (интернет-банк Челябинвестбанка, с которым УК заключила договор). Причем, если нет карты банка, провести онлайн-платеж без комиссии не получится.

— В соответствии с решением Правительства РФ поставщики услуг ЖКХ могут выбрать, самостоятельно они оплачивают комиссию банку за прием платежей или перекладывают эти расходы на потребителей, — объясняют в пресс-службе Сбербанка. — В Челябинской области 90% поставщиков услуг ЖКХ имеют договоры со Сбербанком, и платежи за их услуги принимаются без комиссии для плательщика. При оплате услуг компании, у которой нет договора со Сбером, взимается комиссия в соответствии с тарифами банка. Для решения вопроса рекомендуем плательщикам обратится в свою управляющую компанию.

Раньше комиссии включались в коммунальные тарифы, а в 2020 году это сделать запретили, чтобы исключить риск двойной оплаты. Антимонопольная служба региона законность комиссии подтвердила, но особой выгоды для большинства плательщиков в этом нет.

Есть ли комиссия – зависит от самой услуги и канала платежа. Например, с 1 января 2023 года за газ берут комиссию в системе «Город» (без доплат только с картой Челябинвестбанка), зато ее нет при платежах через Сбербанк, Почту России и офис «Новатэка» (подробнее). С 1 мая 2021 года комиссию берут на Почте России при оплате света, зато через Сбербанк – нет. С 1 марта 2021 года комиссия начисляется при оплате отопления и горячей воды через систему «Город» и Почту России, но через Сбербанк и личный кабинет поставщика услуг доплат нет. С 1 сентября 2021 года за мусор в адрес ЦКС берется комиссия при оплате через систему «Город» и Почту России (кроме жителей села). Большая же часть поставщиков услуг активно продвигает свои сайты и личные кабинеты – там можно и передать показания, и оплатить начисления без комиссии.

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