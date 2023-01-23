Жилой комплекс вместо профилактория появится в Челябинске на Лесопарковой к 2027 году

Определен пятый участник реновации в Челябинске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация Челябинска заключила еще один договор по комплексному развитию территорий. На этот раз новый микрорайон появится в Центральном районе города на улице Лесопарковой. Вместо профилактория построят 50 тысяч квадратных метров жилья и небольшой детский сад на 50-60 мест. Об этом на аппаратном совещании рассказала вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. Это будет пятый участок КРТ, о котором «КП-Челябинск» рассказывала ранее.

— 19 января заключен договор по КРТ с правообладателем ООО «Солнечное», — уточнила Рыльская. — Срок действия договора — до 1 декабря 2027года. На указанной территории застройщик планирует построить новый жилой квартал с градостроительным потенциалом около 50 тысяч квадратных метров жилья.

Активное строительство нового микрорайона начнется уже в 2024 году.

Также Надежда Рыльская рассказала о ходе проекта реновации рынка «Молоток» в Калининском районе. Стройка также запланирована на 2024 год.

— По инициативе правообладателя ООО «Техника» на 5 лет планируется заключить договор, — рассказала вице-мэр. — Градостроительный потенциал — 40 тысяч квадратных метров жилья. Также в ближайшее время будут направлены документы по новым территориям.

Реновация в Челябинске началась на 5 участках. Это КПЗиС в Ленинском районе, Каширинский рынок, квартал у кинотеатра Пушкина и промзона на Ленина,4.

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