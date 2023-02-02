В Челябинской области покажут один из последних фильмов Сергея Пускепалиса

Сергей Пускепалис Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске и Магнитогорске покажут один из последних фильмов Сергея Пускепалиса. Зрители смогут увидеть «Портного из Бруклина» в конце следующей недели.

В Магнитогорске премьерный показ состоится 10 февраля в Драматическом театре имени Пушкина. В этом театре в 2003-2007 году Сергей Пускепалис был главным режиссером. После киносеанса зрители смогут пообщаться с режиссером «Портного из Бруклина» Евгением Серовым и исполнителем главной роли Юрием Ваксманом.

А 12 февраля фильм в кинотеатре имени Пушкина смогут увидеть жители Челябинска.

Съемки картины закончились давно, но на экраны она выходит лишь сейчас. Главный герой — еврей из России, который чудом выживает в концлагере, а в 1945 году уезжает в Америку. Он работает портным, ведет замкнутую жизнь, пока на пороге не появляется нежданный гость со множеством вопросов. Визитер (его сыграл Сергей Пускепалис) представляется страховым агентом, но герой вскоре начинает подозревать, что в действительности к нему явился ангел смерти.

Напомним, Сергей Пускепалис погиб в ДТП осенью прошлого года. На Южном Урале его запомнили не только как режиссера. Он преподавал на театральном факультете, а еще снялся в научно-популярном фильме об Аркаиме. Накануне именем Сергея Пускепалиса назвали новую улицу в Магнитогорске.

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