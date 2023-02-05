Против запрета абортов даже верблюд: в Челябинске прошел пикет в защиту прав женщин

Челябинцы выступили за репродуктивные права женщин. Фото: Ярослав Щербаков.

Челябинске феминистки вышли сегодня, 5 февраля, на пикет в сквере Колющенко. На согласованном мероприятии были мужчины и женщины с плакатами против запрета абортов, полиция и один верблюд. Сам пикет прошел мирно, без конфликтов.

За аборты выступили даже верблюд. Фото: vk.com/yavihoju

Акции протеста начались после заявления сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой, которая предложила полностью запретить аборты. В ночь на 11 января южноуральские феминистки вывесили в центре Челябинска плакат против такой инициативы. Однако вывеска быстро исчезла и сторонники абортов решили действовать законным путем.

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