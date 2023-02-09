В поселке Западный в пригороде Челябинска построят еще одну школу

В проекте нового микрорайона в Западном запроектирована школа. Фото: предоставлено КП-Челябинск

В поселке Западный пригорода Челябинска построят еще одну школу. Об этом КП-Челябинск рассказал управляющий-индивидуальный предприниматель ООО Специализированный застройщик «Авенюинвест» Антон Буймов. Образовательное учреждение возведут в новом микрорайоне, который возведет компания, между ЖК «Конфетти» и «Вишневой горкой».

— Проект планировки территории предполагает строительство школы. Ее возведение запланировано второй очередью, после домов – ориентировочно в 2025 году, — сообщил КП-Челябинск Антон Буймов.

Пока в Западном только одна школа - IT-лицей. Фото: предоставлено КП-Челябинск Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Добавим, что уже осенью здесь стартует строительство трех больших домов высотой в 6 и 7 этажей – всего будет возведено 25 тыс. кв. м. жилья. Подробнее о новом ЖК – в материале КП-Челябинск.

Добавим, что жителям поселков Западного много лет приходилось возить детей в школу в Челябинск. Первая школа (не считая частной) открылась в январе этого года.

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