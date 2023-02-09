В Магнитогорске маршрутка врезалась в трамвай

Фото: МП "Маггортранс"

В Магнитогорске утром 9 февраля столкнулись трамвай и маршрутное такси. ДТП случилось на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Зеленый Лог. Оно попало на запись камеры наблюдения.

На кадрах видно, как трамвай выполняет поворот. Следом едет маршрутный микроавтобус. Если его водитель пытается остановиться или повернуть, это ему не удается. Маршрутка врезается в борт трамвая.

По словам очевидцев, с места ДТП в больницу увезли девушку-пассажирку микроавтобуса. В трамвае никто не пострадал.

Как сообщили в МП «Маггортранс», задержка в движении трамваев после аварии превысила час.

В Магнитогорске в последнее время часто происходят аварии с трамваями. Месяц назад мэрии города жаловались, что каждый день таких ДТП случается по три-четыре.

На том же перекрестке, где столкнулись трамвай и маршрутка, несколько дней назад пострадала 15-летняя школьница. Она попыталась перебежать дорогу на красный свет, но попала под колеса иномарки. Девочку с места аварии увезли в реанимацию.

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