Вытрясем свои запасы: как в Челябинске решают проблему с дорогущими огурцами

Чтобы побаловать себя витаминами - придется раскошелиться. Фото: Мария ЛЕНЦ

Заходишь в ларек, а ценников на овощах даже нет. Это новая мода такая – чтобы не шокировать покупателей. Зимой поход в овощной отдел оборачивается стрессом – бьет по нервам и кошельку. Но без витаминов в холода плохо, и приходится, скрепя зубами, отдавать за пакет с витаминами кругленькую сумму. И это не за манго с ананасами, а за огурцы и помидоры. Огурцы в Челябинске – по 380 рублей за килограмм! «Комсомолка» попыталась разобраться, почему при наличии двух огромных агрокомплексов в регионе, так происходит.

ЗИМА, ПОГОДА, ОГУРЦЫ ПО 400 РУБЛЕЙ

Обычно огурчики дешевле помидоров, но сейчас они «переплюнули» даже сливовидные. Наш журналист купила огурец по цене 380 рублей за килограмм! В овощном ларьке еще и намекнули, мол, будет еще дороже – только на закупочном рынке оптовая цена в 300 рублей. В торговых сетях любимый овощ попадает раз через раз. В «Магните» нам сказали, что машина вчера пришла, но без зеленьких. В чем же дело? Дело в зиме, и погоде в Азии.

В минсельхозе нам объяснили: зимой из-за особенностей производства свежих огурцов в теплицах и роста себестоимости цена на свежие огурцы всегда повышается. Это происходит каждый год. И именно в это время на помощь приходят поставки из Центральной Азии – Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии. Южными огурчиками удается перекрыть недостаток своего производства и удержать цену. Ведь огурцы – это не хлеб, на него действуют законы рынка, и государство на это повлиять не может - не социально-значимый продукт.

В некоторых овощных ларьках теперь не пишут ценники. Чтобы не пугать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году в странах Центральной Азии случился коллапс – все замерзло. Местная жительница подтвердила «Комсомольской правде-Челябинск», что впервые на ее памяти (а живет она в Узбекистане всю жизнь) ночью температура опускалась до -25 градусов. Это для нас, уральцев, ничего нового, а в теплых краях – это катастрофа. Рушана рассказала нам, что после заморозок по стране не было газа и все теплицы попросту замерзли. В Ташкенте не было еще и света, там, кстати, за крах инфраструктуры уволили мэра. Теплеть начало только на этой неделе. Все это привело к перебоям с поставками овощей в Россию. Об этом говорят и ритейлеры.

— Перебои привели к вынужденному сокращению общих запасов продукции на складах ритейлеров. Эта ситуация характерна и для других регионов, — прокомментировали «Комсомолке» в минсельхозе Челябинской области.

«ЧУРИЛОВО» ЕСТЬ, А ОГУРЦОВ – НЕТ

Челябинцы закономерно задаются вопросом: в нашем регионе два огромных агрокомплекса, которые выращивают огурцы и помидоры «Чурилово» в Челябинске и «Горный» в Усть-Катаве, а продукции недостаточно? Теплицы светятся, а огурцы по заоблачным ценам.

На самом деле Челябинская область производит много огурцов и томатов – в 2022 году, по данным минсельхоза, вырастили 39,7 тыс. тонн огурцов и помидоров. Это на 6,5 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Из них – 31,6 тыс. тонн это огурцы. По идее, горожане должны быть полностью обеспечены этой продукцией. Так где же наши овощи?

Осенью 2021 года «Чурилово» (а с ним и «Горный», и «Мартыновский» в Курганской области) у семьи Вайнштейнов выкупила группа компаний «Рост». Это крупнейший федеральный холдинг по производству овощей защищенного грунта в России. В состав входит 16 тепличных комплексов и пять логистических центров. По факту это теперь не региональный бизнес, а федеральный, у которого свое видение и представление о распределении продукции – рыночное. То есть огурцы и помидоры, выращенные в Челябинской области, расходятся по всей стране. И фактическое местонахождение роли особой не играет, договориться, чтобы овощи в первую очередь «оседали» у нас – не получается (по нашей информации, такие безуспешные попытки были).

Зимой цены на свежие огурцы повышаются каждый год из-за роста себестоимости. Фото: ГК Рост Чурилово/vk.com

— Дефицита пока не видим, на неделю точно запасов хватит. Сейчас ищем альтернативные варианты поставок продукции, в том числе рассматриваем малые хозяйства, которые не работали с сетями, но имеют запасы на складах. Ситуация схожая наблюдается по всей стране, — сообщил КП-Челябинск источник в правительстве региона.

Мы направили запрос в группу компаний «Рост», чтобы узнать, сколько в регионе оставляют местной продукции, но наш запрос пока остался без ответа.

Кстати, из-за заморозков, которые погубили урожай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан ввели трехмесячный запрет на вывоз репчатого лука. Мол, из-за холодов, может самим не хватить. Обычно в этих странах Россия закупает еще и морковь.

В СНГ ТОЖЕ СТРАДАЮТ

Если вам будет спокойнее: в Ташкенте (Узбекистане) местные огурцы подорожали в два раза – до $4-5 за килограмм. В Бишкеке (Киргизия) – до 162-244 рублей за килограмм.

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