Не «Тесла», а «Троллейбус»: для новых челябинских троллейбусов разработали фирменный стиль

Фото: "Синара - ГТР"

Челябинцам показали, как будут оформлять троллейбусы. Дизайн для общественного транспорта разработали в компании «Синара – Городские транспортные решения Челябинск».

Борта всех машин покрасят в красный цвет. Вообще-то фирменный цвет общественного транспорта в Челябинске — зеленый, но договориться с «Синарой» по этому поводу не удалось.

Логотип «Челябинский троллейбус» также разместится на красном фоне. Прямоугольник со скругленными краями повторяет форму лобового стекла троллейбуса. А поверх него изображена буква Т. Изображение слегка напоминает логотип электромобилей Tesla, но дизайнеры уверяют, что вкладывали совсем иной смысл.

Фото: "Синара - ГТР"

— Изображение в центре знака одновременно напоминает букву Т – троллейбус, а также стрелку вверх, что означает движение и развитие, — пояснили в пресс-службе «Синары».

Красный цвет, по мнению представителей компании, связан с идеями лидерства и уверенности в себе.

Напомним, правительство Челябинской области заключило концессионное соглашение с компанией «Синара-Городские транспортные решения». По договору компания станет получать доход от пассажирских перевозок в Челябинске, а взамен обновит контактную сеть в городе, построит новые троллейбусные подстанции и обновит подвижной состав. В Челябинск обещают привезти 168 низкопольных троллейбусов. Они, кстати, очень понравились замминистра транспорта региона Александру Егорову.

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