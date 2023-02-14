В Челябинской области водителям начали прилетать штрафы с камер за непристегнутые ремни

Так камера "видит" нарушителей. Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области с 13 февраля начали с помощью автоматических видеокамер на дорогах искать водителей, ездящих без ремня безопасности.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, уже в первый день работы камеры вычислили 242 нарушителей. А ведь активированы еще не все автоматические комплексы.

Водители получат административные штрафы. За поездку без ремня безопасности каждому из них придется заплатить по тысяче рублей.

Напомним с начала года в регионе установили 58 новых камер фиксации нарушений. Их разместили как на оживленных улицах, так и на трассах за городом.

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