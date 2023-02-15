Экс-губернатору Челябинской области Борису Дубровскому грозит банкротство из-за иска ПО «Монтажник»

С Дубровского хотят взыскать свыше 37 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Производственное объединение «Монтажник» направило в Арбитражный суд Челябинской области иск с требованием признать банкротом экс-губернатора региона Бориса Дубровского. В рамках конкурсного производства с него хотят взыскать свыше 37 млн рублей. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Напомним, в октябре прошлого года суд арестовал имущество Бориса Дубровского на 930 млн рублей. Речь идет не о денежных средствах, а об имуществе. Все сделки с недвижимостью суд запретил в качестве обеспечительной меры в процедуре банкротства ПО «Монтажник». Экс-губернатор несет по обязательствам компании субсидиарную ответственность. Взыскать долги с «Монтажника» вместе с конкурсным управляющим в настоящий момент также пытаются шесть кредиторов фирмы.

Экс-губернатор в январе этого года пытался обжаловать арест имущества. Однако его требования отклонил Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд. Изучив доводы Дубровского, инстанция не нашла среди них достаточной причины для отмены ареста. У бывшего главы региона еще остается возможность подать новую апелляцию.

ПО «Монтажник» связывают с семьей экс-губернатора Дубровского. Компания занималась в Челябинске строительством конгресс-холла «Крылья» к саммитам ШОС и БРИКС. Однако объект до конца не был завершен. С набережной реки Миассе в центре города видны только бетонные дуги — часть конструкции здания. Амбициозный проект конгресс-хола финансировали из областного бюджета.

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