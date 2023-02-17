Достанут особые реликвии из запасников: в Челябинске осенью состоится выставка Музеев Московского Кремля

Предыдущая "кремлевская" выставка в Челябинска поставила рекорд по посещаемости. Фото: государственный исторический музей Южного Урала
Музеи Московского Кремля в 2023 году привезут в Челябинск выставку «Православие». Об этом сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
К проекту присоединилась и Челябинская епархия. Там сообщили, что, скорее всего, экспозиция откроется в челябинском Историческом музее октябре и будет приурочена к Дню южноуральских святых.
Состав экспонатов пока не определили, но уже известно, что многие из них нельзя увидеть в Москве, так как редкие реликвии хранятся в музейных фондах и в последние годы не были представлены публике.
— На каждую выставку Музеи Кремля не просто берут уже готовые экспонаты. Выставку формируют: достают экспонаты из запасников. Это не какая-то проходная, разъездная выставка, — рассказал Алексей Бетехтин.
Напомним, выставка «Православие» станет уже шестым совместным проектом регионального правительства и Музеев Московского Кремля. Предыдущая экспозиция «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI веков» закрылась в начале 2023 года. Ее успели посетить 30 тыс. челябинцев.
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