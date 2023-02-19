Глава СК России Бастрыкин проконтролирует проверку расследование массового отравления в школе Челябинска

В столовой лицея уже провели проверку. Фото: Прокуратура Челябинской области

После обеда в столовой лицея №142 Челябинска несколько учеников попали в больницу с отравлением. Следователи возбудили уголовное дело, в школе в субботу работали сотрудники прокуратуры и роспотребнадзора.

Утром, 19 февраля, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об обстоятельствах произошедшего и первых результатах расследования.

Напомним, после обеда в больницу госпитализировали троих детей с острой болью в животе и рвотой. С теми же симптомами к врачам обращаются и другие ученики лицея. Директор школы рассказал КП-Челябинск, что у двух педагогов, обедавших в столовой, были симптомы отравления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинске после обеда в школьной столовой госпитализировали троих учеников лицея №142 (подробнее)

В Челябинске у двух педагогов, обедавших в столовой лицея №142, были симптомы отравления (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru