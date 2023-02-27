Из администрации Миасса уволен задержанный за взятку вице-мэр

Арсен Симонов. Фото: администрация Миасса

В Челябинской области уволили вице-мэра Миасса Арсена Симонова, которого задержали за взятку в середине января. Решение принято после прокурорской проверки. Кроме того, главе города Григорию Тонких было внесено представление. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Проверка показала, что должностным лицом вопреки требованиям антикоррупционного законодательства не приняты меры по предотвращению конфликта интересов и уведомления работодателя об обращении к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения, — уточнили в надзорном ведомстве. — По результатам рассмотрения представления действие трудового договора с заместителем главы прекращено по дискредитирующим основаниям.

По данным следствия, Арсен Симонов получил 50 тыс. рублей от директора коммерческой фирмы. В обмен на деньги вице-мэр пообещал предпринимателю муниципальный контракт на разработку документации по сносу аварийных домов. После бизнесмен рассчитывал заняться непосредственно демонтажем ветхих зданий и полагал, что чиновник поможет и в оформлении документов. Но после передачи взятки Арсена Симонова задержали сотрудники ФСБ.

Сейчас экс-чиновник находится в СИЗО. Он пытался оспорить это решение, но суд меру пресечения менять не стал.

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