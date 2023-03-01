Что делается для уменьшения запаха от очистных и улучшения воды: смотрим, как идет реконструкция в Челябинске

Для тщательной очистки стоков и избавления от неприятного запаха возводят 4 новых сооружения Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Реконструкция очистных сооружений в Челябинске идет по запланированному графику и выходит на новый уровень. Строятся четыре объекта – это приемная камера, здание решеток и две песколовки. Об этом КП-Челябинск сообщил первый заместитель генерального директора МУП «ПОВВ» Дмитрий Носачев.

– Сейчас трудится порядка 50 рабочих, все по графику. Земляные работы закончены. Проводится бетонирование и прокладка коллекторов. У нас появится цех механического обезвоживания, которого сейчас нет, – уточнил Носачев.

Реализации этого проекта челябинцы ждут давно. Каждый мог ощутить душок от очистных при въезде в город. По словам представителей «ПОВВ», реконструкция решит эту проблему, повысит качество очистки сточных вод.

Ход реконструкции проверила мэр Челябинска Наталья Котова. Она подчеркнула, что объем работ предстоит большой:

– Задача давно стоит перед администрацией города. Необходимо улучшить качество воздуха, потому что запах, который встречает жителей и гостей на въезде со стороны Екатеринбурга – неприятен. Важно повысить и качество сточных вод. Здесь почти 37 Га иловых полей и нам нужно от них избавляться.

Глава Челябинска оценила ход реконструкции важного объекта Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Процесс очистки, в отличие от нынешней технологии, будет закрытым, рассказал директор филиала АО «Ротек» Александр Наумов. В новом сооружении установят центрифугу для сбора отходов и отложений из стоков. Строительство объекта начнется весной, это так называемый четвертый этап реконструкции.

Подрядчик занимается реконструкцией очистных сооружений с июля прошлого года по госконтракту суммой в 1,5 млрд рублей. Полностью весь проект планируют завершить в мае 2024 года.

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