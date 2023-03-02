Александр Бастрыкин потребовал доложить о причинах происшествий с детьми в Челябинской области

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться в происшествиях с пострадавшими детьми в Челябинской области. В Магнитогорске снег с крыши свалился на женщину с маленьким ребенком. Полуторагодовалый мальчик получил травмы. А в Челябинске троих детей родители привели к врачам после праздника в бассейне банного комплекса. У дошкольников воспалились глаза и покраснела кожа. Сейчас под присмотром медиков остается шестилетний мальчик, двух других пострадавших отправили лечиться на дому.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе проверки, а также о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе Следственного комитете.

Уголовное дело возбудили после инцидента в Магнитогорске, а по случаю с заболевшими детьми пока что идет доследственная проверка.

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