Регоператор капремонта Челябинской области взыскал через подрядчиков 175 млн долгов

Виктор Тихоненко ожидает, что платежная дисциплина южноуральцев вырастет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За несколько месяцев работы организаций, которым регоператор капремонта в Челябинской области отдал долги на взыскание, жители погасили 175 млн рублей. Об этом рассказал гендиректор регоператора капремонта Виктор Тихоненко на пресс-конференции в «Комсомольской правде-Челябинск».

— В сентябре 2022 года заключили девять контрактов на взыскание задолженности по взносам на сумму 4,2 млрд рублей. Сейчас идет активная работа, подается большое количество заявлений на выдачу судебных приказов. На конец года по переданным лицевым счетам поступило уже 175 млн рублей. Это немного, но это цифры всего за несколько месяцев работы, — сказал Виктор Тихоненко. — Мы возлагаем большие надежды на этот год.

Он также добавил, что работа по взысканию, а также введение единого платежного документа (с марта информация о начислениях будет приходить в квитанции Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт») повысит платежную дисциплину южноуральцев.

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