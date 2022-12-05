С утра в хирургии и до ночи в приемном покое: челябинский Доктор Женя рассказал о работе в Мариуполе

Из 11 врачей-волонтеров Доктор Женя был единственным уральцем. Фото: #МЫВМЕСТЕ. Общероссийская акция взаимопомощи/vk.com

Больше полусотни перевязок и около десятка операций ежедневно, — в таком режиме работал в Мариуполе основатель проекта «Другая медицина» Евгений Косовских, известный в Челябинске как Доктор Женя. В Областной больнице интенсивного лечения он провел три недели.

«Друзья, я вернулся! Живой, все хорошо. Мне нужно прийти в себя, многое переосмыслить», — написал он на своей странице.

Спустя несколько дней Доктор Женя заглянул в гости на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). В День волонтера публикуем его рассказ.

— Я хотел туда поехать с июля. В мае-месяце на спецоперации погиб мой хороший товарищ. Я узнал, что ему можно было успеть оказать помощь и, возможно, он остался бы жив. Просто не хватало рук… Тогда я понял, насколько у нас не хватает медработников. Подавал заявки, куда только можно.

В октябре Евгению позвонили с проекта «Мы вместе». С ним провели собеседование по тактике лечения и поведению в экстремальных ситуациях. Времени на сборы дали всего пару дней. Из группы 11 специалистов Доктор Женя оказался единственным уральцем. Отправке в Мариуполь предшествовала недельная подготовка в Ростове.

— Я 10 лет назад служил в армии, нам меньше рассказывали. Организация на высоте! С нами работали психологи, сотрудники МЧС. Рассказывали: как выжить, как работать в команде, как тушить пожары, как правильно укрываться. Была тактическая медицина. Для нас многие вещи стали открытием. Например, как двое могут нести раненого на дальние расстояния, — рассказал Доктор Женя.

У Евгения Косовских это была уже не первая медицинская миссия, например, в 2019 году он ездил в Гватемалу. И все равно признается: было страшновато. Теплый прием помог развеять тяжелые мысли.

— Нас ждали как домой, мы будто ехали к родственникам! Перед КПП волонтеры раздавали горячее питание, — с теплом вспоминает Доктор Женя. — Как только мы прибыли, ощутили совершенную другую атмосферу. Ни одного целого дома. При этом тихо, спокойно и все каком-то ожидании. Кто-то был в Припяти? Кончено, неудачное сравнение… Птицы поют и тишина — как будто что-то случится.

Так выглядела Областная больница интенсивного лечения весной Фото: Дмитрий СТЕШИН

Как рассказал Евгений Косовских, Областная больница интенсивного лечения напомнила ему челябинскую Больницу скорой помощи (ОКБ № 3). Но только сильно пострадавшая от боевых действий. Так, в палатах на 8 этаже, куда поселили делегацию волонтеров-докторов, был прострелен протолок, на нем — следы, похожие на кровь. Было ужасно холодно, вспоминает доктор Женя.

Врачи приехали в субботу, сказали ждать понедельника, но усидеть на месте было сложно.

— Мы понимали, что мы приехали не в санаторий. Решили: что сидеть? Пошли в приемный покой, видим как скорые подъезжают одна за другой. В этой больнице оказывается первая помощь и потом пациентов распределяют. Мы ахнули: врачей не хватало.

Доктор Женя сразу провел ревизию медикаментов и побежал в аптеку. Там на свои деньги купил недостающие препараты. Говорит, хорошо, что вязли с собой медицинские укладки.

— До понедельника мы уже устали и выдохлись. Когда была встреча с главврачом, он сказал: «Я о вас уже наслышан, но вы большие молодцы».

С утра и до 4 часов вечера Евгений Косовских работал ассистентом в хирургии. Отдохнуть и попить чай удавалось только во время часового перерыва. Потом — до часу, а то и до двух ночи, работал в приемном покое.

— По журналам, которые мы заполняли в конце смены, было до 65 перевязок в день и до 10 операций, на которых я ассистировал — накладывал швы, удалял инородные тела. В приемном покое до 50 человек могло доходить, — говорит Доктор Женя. — Нам сказали, что как волонтеры мы можем сами выбирать график. Но мы же не загорать туда приехали. В воскресенье брали выходной и по четыре человека, с разрешения куратора выходили осмотреть окрестности.

В завершении разговора Евгений Косовских вспомнил журналистов, которые приезжали снимать сюжет ко Дню волонтера. Оказалось, что эти были наслышаны про Доктора Женю.

— Я как-то сказал, что хочется сладкого. Они привезли торт, чай, два мешка лапши быстрого приготовления. Потом приезжали просто в гости. Другие волонтеры нам привезли чайники и обогреватели.

СПРАВКА КП

Еще три года назад проект «Другая медицина» выглядел так: никому неизвестный фельдшер Евгений Косовских приезжал на своей «Ладе Калине» на теплотрассу, открывал багажник, и организовывал «медпункт» для бездомных прямо на улице.

А сегодня «Другая медицина» — это большой центр, где не только выхаживают бездомных, но и проводят уроки здоровья для бабушек, устраивают бесплатные занятия по йоге, помогают попавшим в беду. А основателя проекта, Доктора Женю, знают даже на других материках.

В 2020 году в Челябинске открылся центр помощи для бездомных и нуждающихся (смотрим, что в нем). Подопечные «Другой медицины» сначала были в шоке: они привыкли, что их гонят от таких мест, а здесь им рады и готовы вылечить. А теперь это первая в стране клиника для бездомных.

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