«Сила и грация»: челябинские спортсменки стали героинями фотовыставки к 8 марта

Призер Олимпийских игр Татьяна Минина и победительница Паралимпиады Валерия Шабалина на открытии выставки в Челябинске. Фото Олег Каргополов

«Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она − просто красавица!». Известную фразу из фильма «Кавказская пленница» вполне можно к отнести к открывшейся накануне Международного женского дня выставке «Сила и грация: женское лицо челябинского спорта». Почему комсомолка, спросите вы. Потому что все они были героинями материалов КП-Челябинск.

Призер Олимпийских игр в Сочи, чемпионка мира и Европы конькобежка Ольга Фаткулина, призера чемпионатов мира, чемпионка Европы Екатерина Ефременкова (шорт-трек), обладательница серебряной награды Олимпиады в Токио, призера чемпионатов мира, чемпионка Европы Татьяна Минина (тхэквондо), многократная паралимпийская чемпионка Валерия Шабалина (плавание) и другие известные южноуральские спортсменки. В мультимедийном парке «Россия – Моя история» представлены фотографии спортсменок с различных турниров.

Десятки ярких фото можно увидеть на больших экранах в режиме слайд-шоу. Здесь представлены работы челябинских фотокорреспондентов Олега Каргаполова, Юлии Боровиковой, Дмитрия Куткина, Людмилы Ковалевой, а также ушедшего из жизни два года назад Вячеслава Шишкоедова.

— Челябинские спортсменки ломают стереотипы. Им подвластно все: суточный бег, тяжелая гиря, единоборства, большие водные дистанции, но вместе с этим они изящны, красивы, ранимы. Эта выставка тому подтверждение. Для героинь проекта это не просто подарок к международному дню, это машина времени, которая перенесла их в момент соревнований и побед. Для подрастающего поколения проект стал ориентиром чемпионских высот, того, что все возможно, если усердно заниматься спортом, идти к своей цели, — отметил на открытии выставки начальник челябинского городского спортуправления Максим Клещевников.

Выставка, открытая при поддержке горспортуправления, будет работать в мультимедийном парке «Россия — Моя история» (Челябинск, ул. Труда, 183) до 12 марта. Вход бесплатный.

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