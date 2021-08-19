«В Олимпийской деревне слезы накатывали»: челябинка Татьяна Минина о впечатлениях после успеха на Олимпиаде в Токио

Татьяна и Константин Минины в эфире программы "Овертайм" на радио КП (95,3 FM). Фото: Кирилл САДЫКОВ

Российские мастера тхэквондо на Играх в Токио установили национальный рекорд. Все четверо участников команды, кто по получил олимпийские лицензии, завоевали медали. «Бронза» Михаила Артамонова (в категории до 58 кг), «серебро» челябинки Татьяны Мининой (до 57 кг), и две золотые медали — у Максима Храмцова (до 80 кг)- первая в истории России и Владислава Ларина (свыше 80 кг). После этого тхэквондо некоторые стали называть народным видом спорта.

Татьяна Минина (на фото - в центре) на торжественном чествовании олимпийцев в Москве. Фото ОКР.

В СТОЛИЦУ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ

Заслуженный мастер спорта, пятикратная чемпионка Европы, двукратный серебряный призер чемпионатов мира Татьяна Минина после своего серебряного успеха в Токио просто нарасхват. Но нашла время, чтобы заглянуть в студию радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) Татьяна побывала на эфирах на нескольких федеральных телеканалах. Ее супруг победитель и призер чемпионатов мира в командных состязаниях, призер чемпионата Европы Константин Минин вместе со своим братом-близнецом Вячеславом (он тоже достаточно именитый тхэквондист) во время Олимпиады работал комментатором на ведущих спортивных ТВ-каналах страны. Словом, одно дело завоевать Олимпийскую медаль, другое — не менее сложное и почетное — делиться своими впечатлениями.

Татьяна Минина поделилась впечатлениями от Олимпиады-2020 в Токио. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— За последнюю неделю я три раза летала в Москву. На торжественную встречу Олимпийцев, на прием к Министру обороны Сергею Шойгу (Татьяна выступает за ЦСКА) и на Олимпийский вечер в одном из яхт-клубов столицы. Конечно, это тяжеловато в таком графике, но нам спортсменам не привыкать (улыбается). Тем более, нужно поделиться своими впечатлениями с журналистами, с читателями, зрителями, слушателями. Нужно еще больше популяризировать наш вид спорта, тем более, что у России такие высокие результаты в тхэквондо, — рассказала Татьяна Минина.

Кстати, на прошлой неделе Президент России подписал Указ о награждении призеров Олимпиады-2020 медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени», а позже Премьер-министр утвердил размер денежных вознаграждений за Олимпийские медали. В числе награжденных государственными наградами и поощрениями, разумеется, и Татьяна Минина. За первое место — 4 млн рублей, за второе — 2,5, за третье — 1,7 (кстати, Олимпийские премиальные не облагаются налогом). Что касается автомобилей призерам Игр из Фонда поддержки олимпийцев, то по предварительной информации, машины будут торжественно вручаться уже в сентябре. Скорее всего, это будут авто одной из немецких марок.

Я РАДА И ДОВОЛЬНА

В финале Олимпийского турнира Татьяна Минина уступила американской спортсменке. Сказала, что поначалу очень переживала, что не дотянула до «золота».

— Сейчас я осознаю ценность этой серебряной награды. Да, досада немного осталась, но я рада и довольно тому, что у меня такое почетное Олимпийское «серебро», — говорит Татьяна.

Татьяну и его тренера Александра Энса встречали в аэропорту Челябинска. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Сегодня, наверное, все мысли об отдыхе?

— Отсыпаюсь. Недавно проснулась в 12 часов. Давно так долго не спала (смеется). После Олимпиады не тренировалась уже дней 10. Только в начале недели первый раз вышла пробежаться. Километра четыре в легком темпе. Надо постепенно снова набирать форму. Мы спортсмены не может долго без нагрузки. Костя вовсю тренируется. Готовиться к чемпионату России… После чемпионата куда-нибудь поедем отдохнуть. А пока дома, с друзьями, с родственниками.

МОГЛА ПРОСТО ВЗЯТЬ И РАСПЛАКАТЬСЯ

Константин Минин дома в Челябинске болел за Татьяну. Говорит, что накануне дня боя уехал со сборов, чтобы в спокойной обстановке посмотреть выступления.

— Я был весь, как «на иголках». Действительно, проще самому выступать на турнире, чем смотреть и переживать за супругу или за близкого тебе человека. В Токио работал тренер Татьяны Александр Энс. Он вел Таню, помогал, подсказывал. Я тоже звонил, переписывался. Что-то подсказывал по тактике. Но главное старался настроить психологически. На Олимпиаде все хорошо готовы, и здесь лучшими становятся те, кто показывает характер. Таня, я считаю, показала тот самый характер и завоевала медаль, — делится впечатлениями Константин Минин.

В аэропорту Татьяну Минину встречали сотни болельщиков. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сама Татьяна рассказала, что по ходу турнира «нервяков» хватало. Так, во втором бою два чистых удара ногой в голову сопернице почему-то не были зафиксированы. Тренер подал протест. Начались разбирательства. Стало выясняться, что есть какие-то новые правила…

— Мы за полторы недели до начала Олимпиады прилетели в Японию. Тренировались в одном из городков. Жили изолированно. Потом еще неделя в Олимпийской деревне. Поскольку из команды тхэквондистов я была единственной женщиной, то меня поселили отдельно от всех. Жила одна в четырех стенах. Психологически было непросто. Могла посмотреть какое-то видео и неожиданно расплакаться. Такое напряжение.

— Не напрягало то, что сейчас на тебя будут смотреть миллионы зрителей, это ведь Олимпийские игры?

— Чемпионаты мира по тхэквондо по центральным каналам не всегда показывают, а здесь… Да, были всякие мысли. Вдруг проиграю уже в первых боях. Но потом перестроилась. Подумала, это здорово, что меня так много людей поддерживает!

Татьяна рада и счастлива Олимпийской медали. Фото: Кирилл САДЫКОВ

«ФАНЕРНЫЕ» СТЕНЫ

— Как тебе Олимпийская деревня, как размещение, комфорт?

— Российская команда, как и все другие сборные, жила в отдельном корпусе. Все говорят про картонные кровати. Да, было такое. Я поднимала матрас, смотрела на эту необычную "раскладушку". Да, из картона, но очень даже удобная! Прочная. Кто-то все же умудрился сломать ее. Там пятеро здоровых парней из какой-то сборной на ней прыгали… У меня была отдельная комната. Как говорят, с видом из первого ряда — последний этаж и два панорамных окна на Токио. Шикарный вид. В соседней «квартире» жили девчата из российской сборной по велоспорту. Стенки из какого-то однослойного гипсокартона, так что считай, что их и нет вовсе (смеется). Соседки просыпались в четыре утра и я практически вместе с ними. Бои начинались рано утром, так, что это нормально. А еще нужно было каждый день до семи-восьми утра сдавать ПЦР-тест там же в Олимпийской деревне.

«НАБРОСИЛАСЬ» НА ПАСТУ И ПИЦЦУ

— Наверняка, в Олимпийской столовой было разнообразное меню, а не одни суши…

— Конечно. Хотя суши тоже были. Если честно, то еще на сборах в Японии — перед Олимпийским турниром, местная еда мне уже по уши надоела. Рис, рыба, рыба, рис, какие-то морепродукты. Казалось, что мы все пропахли этой рыбой (смеется). Японцы привыкли к такой кухне, но нам это сложно. Когда попала в громадную столовую Олимпийской деревни, то «оторвалась» по полной. Увидела обозначение, где была итальянская кухня и сразу «набросилась» на пасту, пиццу и прочие блюда… Конечно, без фанатизма. Да, я не гоняла вес. У меня он был даже меньше положенных 57 кг. Но все равно себя сдерживала. В столовой все в масках, почти все в перчатках. Длинные столы перегорожены прозрачными пластиковыми щитами. Получалось у каждого свое посадочное место — понятное дело, режим ограничений. Непривычно, конечно, но жить можно.

Татьяна оставила свои пожелания и автограф в студии радио "Комсомольская правда" - Челябинск (95,3 FM). Фото: Кирилл САДЫКОВ

— А как атмосфера в Олимпийской деревне в режиме ограничений?

— Олимпийская деревня только для участников Олимпиады, тренеров и представителей команд. Территория закрытая. Мне там все понравилось. Классно было наблюдать, как уже с самого утра на набережной кто-то бегает, разминается, кто-то сидит на пуфиках и смотрит трансляции игр. Ты участник этой большой Олимпийской семьи. В город никто не выходил. После соревнований, обычно, все упаковывали вещи и улетали на родину. До аэропорта доставляли специальные небольшие шаттлы.

— Сувенирные лавки в Олимпийской деревне пользовались популярностью?

— Наверное, в токийской Олимпиаде было что-то необычное, раз она проходила в режиме ограничений. Может, поэтому все сувениры просто сметали. Я набрала разных брелоков, магнитиков, еще чего-то. Выбрала несколько футболок с олимпийской тематикой для Кости и для его брата…

Олимпийская медаль - лучший подарок молодоженам. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— У некоторых после успешных выступлений появляются мысли закончить со спортом…

— Я еще не была чемпионкой мира — пока только «серебро», и хочется «добить» Олимпийскую тему. Буду стараться отобраться на Игры-2024 года в Париж и там бороться за золотую медаль.

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