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НовостиОбщество8 марта 2023 7:30

Каток в парке Гагарина в Челябинске закроется 9 марта

Сегодня – последний день, когда туда можно будет попасть этой зимой
Дарья МАРКОВА
Сегодня каток работает последний день.

Сегодня каток работает последний день.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Каток в парке Гагарина в Челябинске работает последний день в этом сезоне. Завтра, 9 марта, его уже закроют. Об этом сообщили в пресс-службе Управления культуры Челябинска.

– Сегодня, 8 марта, каток в ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина работает последний день в этом сезоне, – сообщили в ведомстве.

На прошлой неделе прекратил работу каток в горсаду имени Пушкина.

Связано это с наступлением весны. На днях в области и самом Челябинске потеплеет до +7 градусов.

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