Каток в парке Гагарина в Челябинске закроется 9 марта

Сегодня каток работает последний день.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Каток в парке Гагарина в Челябинске работает последний день в этом сезоне. Завтра, 9 марта, его уже закроют. Об этом сообщили в пресс-службе Управления культуры Челябинска.
– Сегодня, 8 марта, каток в ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина работает последний день в этом сезоне, – сообщили в ведомстве.
На прошлой неделе прекратил работу каток в горсаду имени Пушкина.
Связано это с наступлением весны. На днях в области и самом Челябинске потеплеет до +7 градусов.
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