В челябинский суд передали дело директора медфирмы, провернувшей махинации с закупкой томографов

Елена Селищева провернула махинации с поставкой томографов. Фото: Актуальные хроники / t.me

В Центральный районный суд Челябинска передали уголовное дело директора компании «Медсервис-Регион» Елены Селищевой. Женщину обвиняют в том, что она провернула махинации с поставкой томографов на 191 млн рублей.

Как считает следствие, в 2020 году она уговорила заместителя министра здравоохранения Александра Кузнецова исключить участие других медицинских фирм в конкурсе на поставку томографов. Благодаря этому компания Селищевой выиграла аукцион и подписала четыре контракта на 191 млн рублей. Технику должны были поставить в больницы Челябинска, Златоуста, Миасса и Чебаркуля.

Выяснилось, что томографы были поставлены по завышенной стоимости. Из-за этого бюджет претерпел 82 млн рублей ущерба. Всю эту сумму Селищева потратила на себя.

— Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч.ч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ «Подстрекательство и пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На время следствия также арестовано имущество Селищевой на сумму более 60 млн рублей.

Что касается Кузнецова, в феврале этого года ему вынесли приговор. Уже бывшему замминистра дали условный срок.

Контракт по закупке медоборудования заключили еще в 2020 году. В феврале 2022 года в минздраве Челябинской области прошли обыски, а замминистра задержали сотрудники ФСБ. Позднее Александр Кузнецов заключил досудебное соглашение с прокурором.

Гособвинение просило отправить бывшего замминистра в колонию общего режима на пять с половиной лет, но суд выбрал более мягкое наказание.

В похищении бюджетных средств обвинили гендиректора компании «Медсервис-Регион» Елену Селищеву. Сначала предпринимательницу закрыли в СИЗО, но потом перевели под домашний арест.

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