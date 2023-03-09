Первый – мальчик: 10 малышей родились 8 Марта в клинике Южно-Уральского медуниверситета

В этот день родились 10 малышей. Фото: пресс-служба клиники ЮУГМУ

В роддоме клиники Южно-Уральского медуниверситета 8 Марта на свет появились 10 малышей. Даже дети учли смысл Международного женского дня: родилось поровну мальчиков и девочек.

− Первым родился мальчик Айнур в 0:35. Это третий ребенок в семье. Вес малыша – 3 200, рост − 52 сантиметра, − рассказали в клинике.

В этот день самый маленький ребенок родился весом 2 290 граммов, ростом – 45 сантиметров. Самый крупный малыш весит 3 830 граммов, рост – 54 сантиметра.

В этом году в роддоме клиники родились 518 малышей. Из них 8 пар двойняшек, а 66 деток появились на свет раньше срока.

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