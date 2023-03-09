Жителей Челябинской области просят придумать название строящемуся межуниверситетскому кампусу

Иллюстрация: министерство образования Челябинской области

В Челябинске продолжается строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня. Он станет центром развития науки, инноваций и современного междисциплинарного образования. С названием кампуса пока что не определились, поэтому за решением этой задачи власти решили обратиться к жителям Челябинской области. Южноуральцев просят присылать свои идеи в АНО «Региональная инфраструктура образования и науки» (адрес электронной почты: anorion74@mail.ru).

При выборе названия кампуса необходимо учитывать его специфику и основные направления деятельности: интеллектуальное производство, создание новых материалов, а также живые системы (экомониторинг и состояние окружающей среды; переработка биологических и техногенных отходов; технологии очистки воды, воздуха и грунта). Свою научную работу здесь будут проводить ведущие вузы региона — ЮУрГУ (НИУ), ЧелГУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ, МГТУ им. Г.И. Носова, МИДИС. Кампус станет не только местом притяжения для студентов и ученых, но и современным общественным пространством для жителей Челябинска.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минобра, в других крупных городах России, где реализуется схожий проект, уже определились с названиями. К примеру, в Екатеринбурге он станет кампусом-центром цифровой трансформации, а в Калининграде – Кантиана (по названию университета, за которым закреплен земельный участок под строительство).

Предложения южноуралцьев по выбору названия для межвузовского кампуса будут приниматься до 10 апреля.

СПРАВКА

Проект по созданию сети кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Задачу по созданию до 2030 года не менее 25 кампусов мирового уровня поставил Президент России Владимир Путин. Уже состоялись две волны конкурсного отбора проектов новых кампусов. В 2021 году из 27 заявок, поступивших от 22 регионов, отобраны 8 проектов кампусов для реализации, среди которых также проект от Челябинской области. В 2022 году подано 39 заявок из 34 регионов и отобрано 9 проектов кампусов.

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