В Магнитогорске купят 13 больших автобусов

Пока что от потенциальных поставщиков автобусов ждут заявок Фото: Артем КИЛЬКИН

В Магнитогорске собираются приобрести 13 больших автобусов. Аукцион на поставку машин объявила мэрия города.

По данным портала госзакупок, за транспорт готовы заплатить до 182 млн рублей (получается, что каждый автобус стоит 14 млн рублей).

Машины должны иметь по 25-30 посадочных мест для пассажиров, в качестве топлива использовать газ, быть частично низкопольными. В салоне требуется установить не менее трех валидаторов. При этом в мэрии Магнитогорска согласны приобрести только новые автобусы без пробега.

Поставщик обязан будет привезти автобусы в город не позднее 20 июня 2023 года.

Напомним, сейчас жители Магнитогорска ездят на трамваях или маршрутных микроавтобусах. На качество работы общественного транспорта горожане жаловались уже давно. В конце прошлого года повлиять на ситуацию попросили губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Резонанс также вызвала история со школьником, которого высадили из переполненной маршрутки (по правилам, в микроавтобусе нельзя было ехать стоя). Мэр Магнитогорска Сергей Бердников согласился, что стоит запустить в городе большие автобусы. Но заявил, что курсировать они будут лишь на отдельных маршрутах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru