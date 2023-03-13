Обменивались рецептами «коктейлей Молотова» и тренировались их кидать: начался суд по делу о поджоге администрации Бакала

С обвинением подсудимые согласись, но вину признали частично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начался процесс по уголовному делу поджигателей администрации Бакала Романа Насрыева и Алексея Нуриева. Его рассматривает Центральный окружной военный суд. Обвинение составило четыре тома, сообщает «ФедералПресс».

В качестве доказательств предоставили скриншоты переписки злоумышленников, где они обменивались рецептами «коктейля Молотова». Также у Романа Насрыева и Алексея Нуриева найдены видеозаписи, на которых запечатлены их тренировки – подсудимые в разные сезоны года практиковались кидать горючие коктейли.

Жители Бакала вину признали частично. Первоначально дело было заведено по статье «Уничтожение или повреждение имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ), потом его переквалифицировали на «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ). Наказание – от 12 до 20 лет лишения свободы.

Преступление подсудимые совершили в октябре прошлого года, закинув бутылку с зажигательной смесью на первый этаж администрации Бакала. Ночной пожар охватил здание, однако охранник оперативно отреагировал и сам все потушил до приезда пожарных. Обвиняемых отправили в СИЗО.

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