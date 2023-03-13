Снег сошел – пора на улицу: в Челябинске в марте задумались об открытии летних кафе

В мэрии посоветовали владельцам «летников» не медлить с подачей документов Фото: Елизавета ПЕТУХОВА

В Челябинске в марте начали готовиться к открытию летних кафе. Столики на свежем воздухе появятся, когда закончат весеннюю уборку.

— После субботников, в принципе, если теплая погода будет, уже можно будет их размещать, — отметила на совещании в администрации города мэр Наталья Котова.

Пока что хозяева точек общепита готовят необходимые бумаги.

— Проведена работа с владельцами летних залов по вопросу своевременного оформления договоров на работу в этом сезоне и подачи документов, — сообщил замглавы Челябинска по экономразвитию Виктор Постнов.

С точными датами окончания субботников пока не определились: все будет зависеть от погоды. Полноценной уборкой планируют заняться после таяния снега. Кстати, в ближайшие сутки погода может круто измениться, обеспечив челябинцам лужи, снег и гололед.

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