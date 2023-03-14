Челябинская область стала третьим из российских регионов по дешевизне бензина

В Челябинской области сравнительно недорогой бензин марок АИ-92 и АИ-95
Фото: Мария ЛЕНЦ
Челябинская область заняла третье место среди российских регионов с самым дешевым бензином. Как сообщает «ФедералПресс», литр АИ-92 на Южном Урале стоит в среднем 43 рубля 49 копеек. Это на 4 копейки меньше, чем месяц назад.
В среднем по стране литр АИ-92 обходится автомобилисту в 47 рублей 14 копеек.
Самое дешевое горючее в Ямало-Ненецком АО — 40 рублей 74 копейки за литр. А самое дорогое на Чукотке — 63 рубля за литр!
При этом по дешевизне бензина марки АИ-95 Челябинска область занимает пятое место в стране. Литр топлива стоит 47 рублей 61 копейку.
Несмотря на сравнительно низкие цены на горючее, по уровню доступности бензина Южный Урал только на 29-м месте в России. Причина — скромные доходы жителей.
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