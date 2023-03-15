Чтобы не ночевали на улице: для новых челябинских троллейбусов построят ангар на конечной остановке

Завод ЧЗГЭТ открыли на прошлой неделе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новые троллейбусы, которые будет производить Челябинский завод городского электрического транспорта (ЧЗГЭТ), не будут ночевать на улице. На первое время для них построят ангар на одной из конечных остановок, затем они будут обслуживаться в депо. Об этом рассказал на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) замминистра транспорта региона Александр Егоров.

— Как вы знаете, помимо закупки подвижного состава, мы реконструируем депо № 2 и строим новое депо № 1. Чтобы троллейбусы нормально обслуживались, должна появиться полноценная площадка для мойки, спецобслуживания и ночлега, — рассказал Александр Егоров. — Депо №1 планируется сдать к концу года.

Сейчас 20 троллейбусов находятся на стадии досборки, в апреле пройдут испытания без пассажиров. А ближе к лету они начнут возить горожан.

Напомним, Челябинский завод городского электрического транспорта открыли на прошлой неделе. Частный инвестор обещал пополнить городской парк общественного транспорта 168 новыми троллейбусами, отремонтировать депо, построить новые подстанции и протянуть 4,5 километра новых линий контактной сети. Кстати, именно из-за проблем с контактной сетью челябинские троллейбусы ездят медленно.

В перспективе ЧЗГЭТ сможет производить троллейбусы для всей страны. Вместе с «Синарой» в стране всего четыре завода делают троллейбусы.

— Если смотреть в целом по стране, в том году купили 354 троллейбуса, в этом году законтрактовано 866. Специалисты прогнозируют, что реальный рынок троллейбусов в России составит 1000-1200 машин год. «Синара», производя до 350 единиц, может забрать на себя треть рынка, — рассказал Александр Егоров.

Кстати, могут обновить троллейбусный парк в Миассе. Но все будет зависеть от финансирования.

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