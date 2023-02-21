Привет от «дорожной революции»: названа неожиданная причина медлительности троллейбусов в Челябинске

Из-за постоянного отклонения штанг троллейбус постоянно отцепляется от проводов Фото: Андрей АБРАМОВ

После начала ремонта контактной сети троллейбусов в Челябинске вскрылись неожиданные последствия пресловутой «дорожной революции». Полосы добавили, а вот провода, за которые цепляется рогатый транспорт, не переносили.

— Если троллейбус идет с большим отклонением штанг, повышается риск схода и снижается его максимальная скорость, — рассказал на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) руководитель обособленного подразделения группы «Синара» в Челябинске Илья Тоболин.

Напомним, с компанией «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск» было подписано концессионное соглашение, которое предусматривает масштабное обновление троллейбусной инфраструктуры и самого подвижного состава.

Начали с маршрутов — № 12 и 19.

— Маршрут магистральный. Можно смотреть, насколько новая сеть повысит эффективность даже старых троллейбусов. Мы ожидаем, что скорость увеличится, потому что ось контактной сети будет проходить там, где надо. Но пока этот участок полностью не сдан в эксплуатацию, — добавил Илья Тоболин.

Внизу — старый подвес контактной сети, в центре — новый. Сверху — образец троса с арамидной нитью. Фото: Василий Малышев

Также в этом году будет запущено производство троллейбусов в Челябинске. Как рассказали представители «Синары», сейчас идет пусконаладка оборудования. Ранее заводчане сняли на видео новой троллейбус с футуристическим дизайном. Тогда на предприятии пояснили: это не обкатка, а просто перемещение по территории завода.

Также недавно «Синара» показала оформление будущих троллейбусов. Они будут красного цвета. Горожанам, ожидающим транспорт, будет проще отличать, что едет на горизонте — автобус или троллейбус. Подробнее о том, что символизирует буква «Т», которая планируется как самостоятельный бренд — читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru