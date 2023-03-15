Обойти ДТП или ехать как автобус: у новых челябинских троллейбусов будет разный автономный ход

Новое предприятие сможет производить два вида троллейбусов и электробусы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парк общественного транспорта Челябинска пополнится 168 новыми троллейбусами, которые сделают на новом предприятии. Все они с автономным ходом, но будут отличаться. Об этом рассказал на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) замминистра транспорта региона Александр Егоров.

70 троллейбусов будут с автономным ходом до 250 метров — он позволит объехать аварию или порванный участок контактной сети. Еще 98 — с увеличенным ходом до 80 км, которые смогут без проводов доезжать до новых микрорайонов.

— Производитель обещает до 80 км [автономного хода]. По факту важно соблюдать баланс, чтобы он ехал не более трети маршрута без контрактной сети. Тогда батарея не будет разряжаться в ноль. Мы рассчитывали маршрутную сеть так, что до 20 км он сможет проехать спокойно, — отметил Александр Егоров.

Ключевые особенности новых троллейбусов: они 100% низкопольные, у них есть кондиционер, благодаря повышенному потолку и большому остеклению в салон будет проникать больше света. Кроме того, в них больше сидячих мест — 33, в обычных всего 20.

Напомним, Челябинский завод городского электрического транспорта открыли на прошлой неделе. Частный инвестор обещал пополнить городской парк общественного транспорта 168 новыми троллейбусами, отремонтировать депо, построить новые подстанции и протянуть 4,5 километра новых линий контактной сети. Кстати, именно из-за проблем с контактной сетью челябинские троллейбусы ездят медленно.

В перспективе ЧЗГЭТ сможет производить троллейбусы для всей страны. Вместе с «Синарой» в стране всего четыре завода делают троллейбусы.

— Если смотреть в целом по стране, в том году купили 354 троллейбуса, в этом году законтрактовано 866. Специалисты прогнозируют, что реальный рынок троллейбусов в России составит 1000-1200 машин год. «Синара», производя до 350 единиц, может забрать на себя треть рынка, — рассказал Александр Егоров.

Кстати, могут обновить троллейбусный парк в Миассе. Но все будет зависеть от финансирования.

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