«Убеждают, что все по правилам»: «Победа» объяснила, почему не пустила на рейс инвалида-колясочника из Челябинска

12 часов инвалид промучился «Шереметьево» – добраться до Челябинска ему помогли друзья. Фото: предоставлено «КП»

Авиакомпания «Победа», чьи представители не пустили на рейс челябинского инвалида с ДЦП из-за слишком мощного аккумулятора электроколяски, прокомментировала инцидент. В компании объяснили, что запретили посадку на самолет в Шереметьево в соответствии с правилами.

– Допустимая емкость аккумулятора инвалидной коляски для безопасного провоза на борту воздушного судна составляет 300Wh в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов ИАТА и другими международными стандартами. А емкость аккумулятора инвалидной коляски Ивана составляет 1800Wh, – ответили КП-Челябинск в пресс-службе лоукостера.

Как так вышло, что инвалид с той же коляской на самолете той же «Победы» смог двумя днями ранее вылететь из Челябинска в Москву, авиаперевозчик объяснять не стал. Зато заявил, что сожалеет о трудностях, которые пережил Иван. Компания держит с ним связь и «всегда рада видеть его на борту своих самолетов».

– «Победа» дважды связывалась со мной. Извинения не приносили. Пытаются убедить, что они сделали все по правилам. Прокуратура еще не выходила на связь, очень жду их звонка, – рассказал КП-Челябинск пострадавший инвалид-колясочник Иван Вершок.

Транспортная прокуратура Москвы уже начала проверку. Скандал также привлек внимание столичного Следственного комитета – пообещали разобраться во всех обстоятельствах.

В авиакомпании добавили, что приложат все усилия, чтобы подробно информировать клиентов с ограниченными возможностями и будут работать над более гибким подходом и сопровождением клиентов на всех этапах путешествия.

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