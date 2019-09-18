Челябинская сеть «К&Б» объединилась с магазинами «Дикси» и «Бристоль» на Кипре

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-18T10:45:51+03:00

Бренд то переводили в офшоры, то снова возвращали

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Активы крупных торговых сетей объединились в кипрскую компанию «Дбк Мега Ритейл групп лимитед». Информация об этом появилась в базе данных СБИС 16 сентября. Как пишет Chel.dk.ru, помимо активов «К&Б» в офшорную фирму входят «Альбион 2002» — это основной актив «Дикси» — и «БРЛ» — актив «Бристоля».

Известная на всю страну сеть магазинов «Красное&Белое», родом из Челябинской области, в это году начала свой исход на Кипр. Затем часть из них вернули в Россию.

Владелец «К&Б», уроженец Челябинской области, Сергей Студенников входит в список Forbes. В конце прошлого года силовики устроили на холдинг атаку: устраивали обыски и изъятия по всей стране. Ничего противозаконного не нашли. В этом году оперативные мероприятия провели в челябинском офисе. После этого появилась информация об объединении торговых сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU