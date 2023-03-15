Раскрутит туризм и спасет от безработицы: эксперты о запуске прямого поезда из Челябинска в Бакал

Эксперты обозначили новые возможности, которые даст запуск ж/д маршрута из Челябинска в Бакал. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прямой поезд из Челябинска в Бакал, который планирует запустить Свердловская пригородная компания, послужит драйвером развития туризма в горно-заводской зоне области и сделает доступнее так называемые точки притяжения. Об этом «ФедералПресс» заявил генеральный директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Максим Мельников.

– Каждая из возможных станций маршрута, в том числе село Медведевка, Бердяуш, Сатка и Бакал, позволяют добраться до туристических достопримечательностей. Из села Медведевка туристы смогут доехать до Кусы и ГЛК «Евразия». Рядом с поселком Бердяуш расположен комплекс «Пороги» – одна из старейших ГЭС и первый завод по выплавке ферросплавов, – объясни привлекательность планируемого маршрута для туристов Мельников.

К тому же из Сатки получится добраться до нацпарка «Зюраткуль» и главной отправной точки сплавов по реке Ай – поселка Межевой. Из Бакала туристам откроется дорога до других нацпарков – «Зигальга» и «Зюраткуль», а также ГЛК «Завьялиха».

По мнению спикера, новый железнодорожный маршрут станет популярным среди туристов области и соседних регионов – позволит добраться всех этих достопримечательностей без личного автомобиля. Для бесшовности трафика понадобится и развитие автобусного сообщения.

Другие эксперты считают, что депрессивный 18-тысячный Бакал не обеспечит достаточный для рентабельности пассажиропоток. Впрочем, маршрут может быть востребован у жителей, которые ездят на заработки в соседние города. Напомним, Бакальское рудоуправление сейчас переживает не лучшие времена, недавно его имущество начали распродавать.

Жизнь там строится вокруг балансирующего на грани банкротства прочем, это может подстегнуть жителей поехать на заработки в другие города, и новой маршрут будет кстати.

Другая точка планируемой ветки – Сатка – вызывает у экспертов больше надежд. Исторические и природные достопримечательности города притянут железнодорожных туристов, тем более что автомобильный путь из Челябинска до Сатки слишком сложный, отметил директор Центра туристских инициатив Алексей Ципордей.

– Железнодорожный маршрут нужен. С другой – тяжело спрогнозировать спрос. Скорее всего, основной пассажиропоток будет состоять из туристов, которых интересует озеро Зюраткуль и сама Сатка. То есть будут ездить те, кто интересуется экотуризмом. А спрос будет зависеть от PR-усилий, – считает Ципродей.

Впрочем, эксперты подчеркивают и социальный аспект заявленного маршрута. Власти стремятся не только развивать туризм, но и создать полноценную транспортную инфраструктуру для жителей, добавил директор Центра туристских инициатив.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru