Администрация Озерска заплатит 30 тысяч рублей школьнице, которую покусала бродячая собака

На бездомных собак в регионе жалуются часто. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осенью в поселке Новогорный под Озерском на подростка напала бездомная собака. Животное несколько раз успело укусить 14-летнюю девочку за ногу. К сожалению, одной болью школьница не отделалась – испытала сильнейший стресс.

Родители девочки обратились в полицию. А прокурор – в суд, чтобы взыскать деньги за причинение морального вреда. Суд принял решение взыскать 30 тысяч рублей с Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерска. Ведь именно его сотрудники должны отлавливать и сдавать в приют бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Его еще могут обжаловать.

Напомним, минсельхоз Челябинской области опубликовал приказ, который отверждает правила защиты людей от бездомных животных. Южноуральцам запретили подкармливать бездомных собак, контактировать с ними, провоцировать и прятать от служб, которые занимаются отловом.

С недавних пор нельзя выпускать отловленных бродячих животных рядом с многоквартирными домами, парками и социальными учреждениями. Но владелец компании, которая сейчас занимается отловом собак и кошек в Челябинске, уверен, это требование трудно выполнимо на практике.

Скоро в Челябинске запустят курсы по взаимодействию с бездомными собаками. А пока рассказываем, как правильно сообщать о бездомных собаках на улицах.

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