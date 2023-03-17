Садовые маршруты будут работать с 29 апреля по 15 октября Фото: Андрей АБРАМОВ

Садовые маршруты в Челябинске запустят раньше обычного — с 29 апреля, а не 1 мая. Об этом рассказал замдиректора ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Константин Соколов на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

— 1 мая выпадает на понедельник, поэтому было принято решение запустить с 29 апреля, — рассказал Константин Соколов. — Окончание работы — 15 октября.

Оплатить проезд можно будет по транспортной или банковской карте, а также наличными. Маршруты будут теми же, что и в прошлом году. Полный список — по ссылке.

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