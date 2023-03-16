Дело о банкротстве экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского стартует в апреле

Заявление в суд подало ПО "Монтажник". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд рассмотрит дело о банкротстве бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. С заявлением обратилось «Производственное объединение «Монтажник» еще 15 февраля 2023 года, ход ему дали только сейчас.

Как сообщили в Арбитражном суде, заявление принято к производству после того, как «Монтажник» устранил некоторые обстоятельства, которые мешали движению заявления.

— Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 10 часов 19 апреля 2023 года, — сообщили в Арбитражном суде.

Напомним, в октябре прошлого года суд арестовал имущество Бориса Дубровского на 930 млн рублей. Все сделки с недвижимостью суд запретил в качестве обеспечительной меры в процедуре банкротства ПО «Монтажник». Экс-губернатор несет по обязательствам компании субсидиарную ответственность. Взыскать долги с «Монтажника» вместе с конкурсным управляющим в настоящий момент также пытаются шесть кредиторов фирмы.

Экс-губернатор в январе этого года пытался обжаловать арест имущества. ПО«Монтажник» связывают с семьей экс-губернатора Дубровского. Компания занималась в Челябинске строительством конгресс-холла «Крылья» к саммитам ШОС и БРИКС. Однако объект до конца не был завершен.

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