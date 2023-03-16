Контактную сеть ремонтируют для новых троллейбусов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ближайшие выходные с полуночи субботы, 18 марта, до понедельника меняется схема движения троллейбусов на северо-западе Челябинска. В это время на участке на Комсомольском проспекте будут вести работы по модернизации контактной сети.

– с 00:00 18 марта до 05:00 20 марта движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту – от Молдавской до Свердловского проспекта. Троллейбусы № 12, 14, 17 изменят свои маршруты, - сообщает «Организатор перевозок Челябинской области».

Маршрут движения на выходные. Фото: «Организатор перевозок Челябинской области».

Как поедут троллейбусы:

№12 Молдавская - Комсомольский проспект - Чичерина - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Свердловский проспект - АМЗ (обратно через ДС «Юность» - Алое поле – Энгельса).

№ 14 ЧМК – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина (обратно Сони-Кривой, Свердловский проспект);

№ 17 Молдавская - Комсомольский проспект - Чичерина - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда – Энгельса – проспект Ленина – Свободы – Автовокзал центральный.

Напомним, парк общественного транспорта Челябинска пополнится 168 новыми троллейбусами, которые сделают на новом предприятии. Все они с автономным ходом, но будут отличаться. Челябинский завод городского электрического транспорта открыли на прошлой неделе. Частный инвестор обещал пополнить городской парк общественного транспорта, отремонтировать депо, построить новые подстанции и протянуть 4,5 километра новых линий контактной сети. Кстати, именно из-за проблем с контактной сетью челябинские троллейбусы ездят медленно.

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