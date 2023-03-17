Челябинскую телебашню окрасят в цвета триколора в честь присоединения Крыма к России

Примерно так вечером в субботу будет выглядеть башня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подсветку на челябинской телебашне вечером 18 марта переведут в праздничный режим работы. На этот раз декоративные лампы включат ради годовщины присоединения Крыма к России.

— Зажигать праздничную иллюминацию на телебашне в памятные и торжественные дни — это уже традиция, —прокомментировал главный инженер «Челябинского ОРТПЦ» Вячеслав Качалов.

Тематическая подсветка заработает в 19:45. Башня, благодаря цветным лампам, приобретем цвета российского флага. Также 18 марта в Челябинске состоится концерт «Крымская весна».

Ранее на телебашне изображали камуфляжный рисунок и сердечки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.