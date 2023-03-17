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НовостиОбщество17 марта 2023 4:00

Челябинскую телебашню окрасят в цвета триколора в честь присоединения Крыма к России

Праздничную подсветку включат вечером 18 марта
Елена КОЛЧИНА
Примерно так вечером в субботу будет выглядеть башня

Примерно так вечером в субботу будет выглядеть башня

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подсветку на челябинской телебашне вечером 18 марта переведут в праздничный режим работы. На этот раз декоративные лампы включат ради годовщины присоединения Крыма к России.

— Зажигать праздничную иллюминацию на телебашне в памятные и торжественные дни — это уже традиция, —прокомментировал главный инженер «Челябинского ОРТПЦ» Вячеслав Качалов.

Тематическая подсветка заработает в 19:45. Башня, благодаря цветным лампам, приобретем цвета российского флага. Также 18 марта в Челябинске состоится концерт «Крымская весна».

Ранее на телебашне изображали камуфляжный рисунок и сердечки.

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