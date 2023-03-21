В 2023 году начнут строить три школы в челябинских микрорайонах Чурилово и Парковый

Начать строительство новых школ планируют к концу года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К концу 2023 года в Челябинске начнется строительство трех новых школ: две в Парковом, одна – в Чурилово. Об этом КП-Челябинск рассказал вице-мэр города по строительству Александр Перемыкин.

— В проектировании у нас строительство школы в Чурилово на 1520 мест, на 1100 мест — в микрорайоне 57 (район ЖК «Новое поколение» на Краснопольском проспекте, — Прим. ред.) и 48 на Бейвеля, — рассказал «Комсомолке» Александр Перемыкин. — К строительству планируем приступить в конце этого года, когда вся документация пройдет экспертизу.

По словам Перемыкина, сейчас в Челябинске возводят три школы — в 33, 34 микрорайонах и в «Ньютоне».

Напомним, в пригороде Челябинска не так давно открылся IT-лицей. Но жители соседнего ЖК «Белый хутор» возмущены тем, что их дети не смогут учиться там.

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