Ушедшему в отставку главе Нагайбакского района нашли временную замену

Иван Сурменев объявил о своей отставке на прошлой неделе. Фото: Администрация Нагайбакского района / Vk.com

В понедельник, 20 марта, глава Нагайбакского района Иван Сурменев, который на прошлой неделе объявил о сложении полномочий, провел свое последнее аппаратное совещание. Он попрощался с подчиненными и депутатами, а также поблагодарил их за проделанную работу.

В ходе совещания также стало известно о временном сменщике Ивана Сурменева. Его обязанности возложат на замглавы района Якова Кригера. Он будет управлять муниципалитетом до выборов нового главы. Конкурс по отбору кандидатов на эту должность пройдет 24 марта.

Напомним, 10 марта в селе Фершампенуаз Нагайбакского района погиб школьник. На 12-летнего ребенка с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» упала льдина. Позже на совещании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил о трагедии и попросил сделать выводы. Он отметил, что этой зимой в Нагайбакском районе часто жаловались на плохую уборку снега и наледи.

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