Одна из самых протяженных рек в Челябинской области освободилась ото льда

Фото: Нацпарк "Зигальга"

В Челябинской области начал таять лед на реках. Некоторые участки Юрюзани уже почти полностью освободились от ледового покрова. Об этом сообщают в пресс-службе нацпарка «Зигальга».

Юрюзань — одна из самых протяженных рек региона. Ее длина — 404 километра. Считается, что название Юрюзани произошло от слов «большая река» в одном из башкирских диалектов.

— Юрюзань — река с весьма переменчивым характером. Она то стремительно несется, стиснутая горными хребтами, то вольно и неспешно катит свои воды по равнине, — рассказали в нацпарке «Зигальга».

Минувшей зимой на Юрюзани заметили редкое природное явление — ледяные цветы. Необычайные и хрупкие узоры возникают лишь при сочетании нескольких погодных особенностей.

На реках, где лед не спешит таять сам по себе, сейчас стараются предотвратить паводок. Спасатели начали распиливать лед.

— Применение этого способа безопасно для экологии и прибрежных жилых районов, а главное, позволяет свести к минимуму образование заторов из ледовых глыб во время ледохода, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

А окрестностях Варны для ослабления льда военные устроили взрыв.

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