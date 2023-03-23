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НовостиОбщество23 марта 2023 7:14

Сотрудники Wildberries подали заявление о нарушении трудовых прав в прокуратуру Челябинской области

Они жалуются на постоянные штрафы и работу сверх нормы
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Зарплаты некоторых сотрудников начали уходить в минус

Зарплаты некоторых сотрудников начали уходить в минус

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Сотрудники Wildberries подали жалобу в прокуратуру из-за того, что работодатель нарушает их права. Об этом рассказал глава профсоюза Олег Екимов.

— Подано заявление о проведении проверки по нарушениям, выявленным нами, — уточнил Екимов.

Эту информацию КП-Челябинск подтвердили и в прокуратуре.

— Заявление получено, в скором времени будет организована проверка, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Недовольства многих работников вскрылись на фоне забастовок по всей России. Сотрудники Wildberries признались, что руководство часто штрафует их буквально за каждую мелочь, а также заставляет работать сверх нормы. Долгое время они не обращались ни в какие ведомства, но теперь их терпение лопнуло.

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