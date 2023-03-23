Бывшего вице-мэра Миасса будут судить за взятку в 50 тысяч рублей

Арсен Симонов. Фото: администрация Миасса

В Челябинской области завершили расследование уголовного дела бывшего вице-мэра Миасса Арсена Симонова. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, 50 тыс. рублей Арсену Симонову заплатил бизнесмен в обмен на муниципальный контракт по сносу аварийного дома.

— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд, — сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, Арсена Симонова задержали сотрудники ФСБ в начале этого года. Спустя месяц с небольшим его уволили из администрации Миасса. Во время расследования бывший замглавы города оставался в СИЗО: под домашний арест его выпускать отказались.

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