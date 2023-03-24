Начальные классы школы «Академа» в Челябинске будут учиться в две смены

ОЦ-7 стал одним из самых востребованных в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В челябинской школе в микрорайоне «Академ Риверсайд» в Челябинске с 1 сентября 2023 года вводят вторую смену. Информацию «КП-Челябинск» подтвердила заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Образовательный центр №7 в Челябинске открылся в 2022 году. 1 сентября набрали в два раза больше первоклассников, чем планировали: 350 вместо 150. В день подачи документов родители выстроились в огромные очереди, чтобы попасть в школу по прописке. Школьников разделили на 12 классов и сделали отдельный вход.

По информации на сайте Госуслуг в 2023 году в школу «Академа» также планируется набрать 320 детей. Однако в среднюю школу перейдут всего 6 четвертых классов, поэтому обучение начальных классов решено организовать в две смены.

Напомним, что первоклассники обязательно должны учиться в первую смену, поэтому изменения коснуться, скорее всего, вторые классы.

Прием заявлений в первый класс в Челябинске начинается 31 марта. Сейчас на сайте Госуслуг есть возможность создать черновик, в котором и отображается количество планируемых мест в выбранной школе по прописке. Созданное заранее заявление можно отправить в нужный день. После родителям необходимо собрать пакет документов и записаться лично или по телефону на прием.

Еще одно нововведение школы «Академа» в 2023 году — специальный диабетический класс, где медики будут постоянно следить за самочувствием детей и контролировать прием лекарств.

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