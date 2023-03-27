«Из копытца Иванушка выпил, опохмел нужен»: в Челябинске козел пришел к алкомаркету «К&Б»

Козел не стал бодаться, а дал себя погладить. Фото: Подслушано Ленинский район Челябинск / vk.com

Очередной посетитель «на рогах» пришел в воскресный вечер в магазин «Красное&Белое» в Ленинском районе Челябинска, но в этот раз покупатель оказался козлом в буквальном смысле – с копытами и бородой. Никого он бодать не стал, а позировал для фотографий и давал себя погладить.

– В пятницу еще был человеком! Из копытца Иванушка выпил, опохмел нужен, – шутят над ситуацией пользователи соцсетей.

Но алкоголь его не заинтересовал. Как рассказали жители Ленинского района, козел – местный. У него есть хозяйка, которая выгуливает рогатого и его собратьев неподалеку от остановки «Стадион Сигнал».

В прошлом году в Копейске заметили более деловых собратьев козла – они пришли не в алкомаркет, а в отделение Следственного комитета. А в Курганской области поросенок пробежался по улицам и пришел в детский сад.

Еще в комментариях под видео девушки шутят про бывших. Над этой темой посмеялись в Челябинском зоопарке и назвали козленка в честь парня посетительницы.

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