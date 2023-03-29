Основательницу Wildberries пригласили в Челябинск на переговоры с работниками пунктов выдачи заказов

Работники пунктов выдачи заказов из Челябинской области создали профсоюзную организацию Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Федерация профсоюзов Челябинской области пригласила за стол переговоров гендиректора Wildberries Татьяну Бакальчук. Уже известно, что письмо получено. В Федерации отмечают: если предпринимательница из списка Forbes не сможет подключиться лично, то встреча с региональным представителем вполне реальна.

— Только конструктивный разговор позволит снизить социальную напряженность, предотвратить разрастание конфликта. Для полного решения проблемы необходим системный подход — а он возможен, только если у работников есть представительный орган — профсоюз, — подчеркивает в письме председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

Между тем, подвижки уже есть. Сотрудники Wildberries сообщили, что компания начала проводить опросы менеджеров пунктов выдачи заказов.

— Судя по теме вопросов, компания серьезно озаботилась улучшениями условий работы, рассматривает снижение штрафов и признает нехватку прямой коммуникации между работниками и руководством. Однако результатом этих шагов должно быть реальное удовлетворение запросов коллектива Wildberries, — подчеркивают в Федерации профсоюзов. — Этому может поспособствовать только живая встреча, которую и предлагает Федерация профсоюзов.

Напомним, 15 марта сотрудники пунктов выдачи Wildberries объявили о забастовке. Они заявили, что недовольны политикой компании и системой штрафов. В частности, из-за нового правила, согласно которому владельцы точек не могут оспаривать подмену товаров.

После этого в Челябинской области работники пунктов выдачи заказов Wildberries создали профсоюзную организацию и подали жалобу в прокуратуру.

Сообщить о проблемах на работе может любой сотрудник Wildberries. Обращения принимаются в закрытом чате в Telegram или через анонимную анкету. Также для сбора информации работает специальная «Горячая линия» юристов Федерации профсоюзов: Viber, WhatsApp, Telegram: 8-900-028-02-08, эл. почта: yurist@chelprof.ru.

СПРАВКА КП

Татьяна Бакальчук, 47 лет — российская предпринимательница, основательница и генеральный директор интернет-магазина Wildberries. По данным Forbes, на август 2021 года Татьяна Бакальчук была самой богатой женщиной России с состоянием в $13 млрд. В 2022 году состояние оценивалось в $2,1 млрд.

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