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НовостиОбщество29 марта 2023 9:16

Основательницу Wildberries пригласили в Челябинск на переговоры с работниками пунктов выдачи заказов

Письмо Татьяне Бакальчук направила Федерация профсоюзов
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Работники пунктов выдачи заказов из Челябинской области создали профсоюзную организацию

Работники пунктов выдачи заказов из Челябинской области создали профсоюзную организацию

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Федерация профсоюзов Челябинской области пригласила за стол переговоров гендиректора Wildberries Татьяну Бакальчук. Уже известно, что письмо получено. В Федерации отмечают: если предпринимательница из списка Forbes не сможет подключиться лично, то встреча с региональным представителем вполне реальна.

— Только конструктивный разговор позволит снизить социальную напряженность, предотвратить разрастание конфликта. Для полного решения проблемы необходим системный подход — а он возможен, только если у работников есть представительный орган — профсоюз, — подчеркивает в письме председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

Между тем, подвижки уже есть. Сотрудники Wildberries сообщили, что компания начала проводить опросы менеджеров пунктов выдачи заказов.

— Судя по теме вопросов, компания серьезно озаботилась улучшениями условий работы, рассматривает снижение штрафов и признает нехватку прямой коммуникации между работниками и руководством. Однако результатом этих шагов должно быть реальное удовлетворение запросов коллектива Wildberries, — подчеркивают в Федерации профсоюзов. — Этому может поспособствовать только живая встреча, которую и предлагает Федерация профсоюзов.

Напомним, 15 марта сотрудники пунктов выдачи Wildberries объявили о забастовке. Они заявили, что недовольны политикой компании и системой штрафов. В частности, из-за нового правила, согласно которому владельцы точек не могут оспаривать подмену товаров.

После этого в Челябинской области работники пунктов выдачи заказов Wildberries создали профсоюзную организацию и подали жалобу в прокуратуру.

Сообщить о проблемах на работе может любой сотрудник Wildberries. Обращения принимаются в закрытом чате в Telegram или через анонимную анкету. Также для сбора информации работает специальная «Горячая линия» юристов Федерации профсоюзов: Viber, WhatsApp, Telegram: 8-900-028-02-08, эл. почта: yurist@chelprof.ru.

СПРАВКА КП

Татьяна Бакальчук, 47 лет — российская предпринимательница, основательница и генеральный директор интернет-магазина Wildberries. По данным Forbes, на август 2021 года Татьяна Бакальчук была самой богатой женщиной России с состоянием в $13 млрд. В 2022 году состояние оценивалось в $2,1 млрд.

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