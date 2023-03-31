На челябинской телебашне нарисуют белорусский флаг

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ, Наталия АНДРЕАССЕН

Декоративную подсветку на челябинской телебашне снова переведут в праздничный режим работы. На этот раз с помощью разноцветных лампочек на башне изобразят флаги России и Беларуси, а также надписи «День союзного государства России и Белоруссии» и «День единения народов Беларуси и России». Об этом сообщают в челябинском ОРТПЦ.

Посмотреть, как будет выглядеть башня в новом оформлении, можно будет после 20:15 2 апреля. Именно эта дата объявлена Днем единения народов Беларуси и России. В 1996 году 2 апреля подписали договор о создании сообщества Беларуси и России.

На телебашне в Челябинске регулярно изображают всевозможные картинки в честь знаменательных дат, праздников и акций. Например, на новый год из вышки делали зеленую елку, а 8 марта цветными лампами нарисовали сердечки.

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