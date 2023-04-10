СК опубликовал видео допроса челябинца, задержанного за убийство 17-летнего подростка рядом с торговым центром

Фото: кадр с видео / СУ СКР по Челябинской области

Региональное следственное управление СКР опубликовало видео допроса парня, который был задержан за убийство 17-летнего подростка в Челябинске. Молодой человек объяснил, что предшествовало преступлению.

— Что произошло между вами и потерпевшим? — задал вопрос следователь.

— Ссора. — ответил задержанный.

После допроса сотрудник СК начал проверять кроссовки задержанного. Судя по всему, он искал следы крови и другие улики.

Напомним, все произошло 9 апреля возле ТРК «Космос» на улице Чичерина. Между двумя компаниями развязалась ссора. Один из участников конфликта выхватил нож и два раза ударил им оппонента — 17-летнего подростка. Ранения оказались смертельными, юноша погиб на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Толпа пришла за парнем в компьютерный клуб»: стали известны подробности убийства 17-летнего подростка в Челябинске

(Начало конфликта, в ходе которого убили 17-летнего подростка в Челябинске, попало на видео)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru