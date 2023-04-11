Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске

Александр Бастрыкин

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад в связи с убийством 17-ленего юноши в Челябинске. Руководитель СК хочет узнать о ходе расследования и тех обстоятельствах убийства, что уже удалось выяснить.

— Следственными органами СУ СК России возбуждено уголовное дело об убийстве, — уточнили в пресс-службе СК.

Напомним, 17-летнего челябинца закололи ножом около ТРК «Космос». Это случилось во время встречи группы молодых людей. Начало конфликта попало на видео.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.