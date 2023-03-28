Средняя стоимость страховки от укуса клеща в Челябинской области составляет 350 рублей

Из-за климата в регионе хорошие условия для распространения клещей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Контрольно-счетная палата Челябинской области провела мониторинг цен на популярную услугу в весенне-летний период – страховки от укуса клеща. В среднем южноуральцу за полис придется заплатить 350 рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на данные КСП.

Цены на страховку от укуса клеща для взрослых начинаются от 200 рублей. Минимальная стоимость детского полиса выше на 50 рублей. Если услугой хочет воспользоваться вся семья, то ряд компаний готовы предоставить скидку или дополнительные комплексы страхования.

— Среди вариантов комплексного страхования предоставляется страховка при укусах бродячих собак, змей, насекомых или диких животных, — отметили в контроль-счетной палате Челябинской области.

В случае укуса клеща страховые компании обещают оплатить осмотр и удаление членистоногого, сдачу анализов, введение антидота и лечение, если оно потребуется. Средняя страховая сумма составляет 1 млн рублей. По мнению КСП, этого должно хватить на все медицинские процедуры.

Напомним, На Южном Урале первый случай укуса клеща в этом году выявили в марте. Пострадавшая пострадала от членистоногого в Челябинске.

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